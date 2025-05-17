Hükümet her gün 1 milyar dolar borç ödüyor

Tokat / Kenan Kayhan

Tokat'ta Yeniden Refah Partisi'nin 2. Olağan İl Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti. Kongrede delegelerin oylarıyla yeniden il başkanlığına Yasin Çeltek, seçildi. Kongrede yeniden başkan seçilen Yasin Çeltek Seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Tokat'ımız ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kongreye, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın katılması beklenirken, son dakikada rahatsızlığı nedeniyle programa iştirak edemedi. Erbakan'ın yerine Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey katılarak partililere seslendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey Kongrede gündeme gelen ekonomik değerlendirmelerde, Türkiye'nin dış borcunun iktidara geldiklerinde 250 milyar dolar iken Şuan dış borç 1 trilyon dolara çıktığı vurgulandı. Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey Üretim olmayan bir ülkede cari açık borçla kapatılıyor, hükümetin her yıl 300 milyar doların üzerinde kaynak bulmak zorunda kaldığı ve günlük 1 milyar dolar borç ödendiği ifade etti.

Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey, Yaklaşan asgari ücret görüşmelerine de değinilen konuşmasında, "Milli Görüş iktidarda olsaydı, asgari ücret enflasyon karşısında %104 artarak 55-60 bin TL civarında olurdu" dedi. Yeniden Refah Partisi'nin iktidara gelmesi halinde sınır ticaretinin önünü açılacağını, vergileri %20'ye düşüreceği ve temel gıda, tarım ürünleri ile mazottan vergi alınmayacağı Partisinin vaat ettiğini belirtti.

Yeniden başkan seçilen Yasin Çeltek, partililere ve delegelere teşekkür ederek, "Tokat'ımızın kalkınması için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Kongre, partililerin coşkulu katılımı ve birlik mesajlarıyla sona erdi.