Hükümet her şeye yüzde 300 zam yaparken Bakanlık İBB'nin ulaşıma zam talebinİ reddetti

Hükümetin herşeye büyük zam yaptığı günlerde İBB’nin ulaşıma zam talebi ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. UKOME’de yer alan bakanlık yetkilileri İBB’nin yüzde 57’lik zam talebini yüksek buldu. Zam talebinin reddedilmesinin nedeninin AKP’nin İstanbul’u geri alması olduğu belirtiliyor.

Hükümet her şeye yüzde 300 zam yaparken Bakanlık İBB'nin ulaşıma zam talebinİ reddetti

Akaryakıt fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanırken, İstanbul'da toplu taşımaya zam yapılması için UKOME'de yapılan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yüzde 57 oranında zam istediği, bakanlığın ise oranı yüksek bulduğu belirtildi.

Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV ve döviz artışının ardından İstanbul'da toplu taşımaya zam yapılması gündeme geldi.

Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) alt komisyonu toplantısında İBB, taksi başta olmak üzere toplu taşımaya yüzde 57’lik zam talep etti. İBB’nin talebine göre, aylık abonman 777 TL’den bin 219 TL’ye öğrenci abonmanı 140 TL’den 219 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15,5 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,5 TL’ye, taksi indi-bindi 40 TL’den, 62 TL olmasını bekleniyordu.

Ancak, komisyon toplantısında bakanlık temsilcileri, İBB’nin yüzde 57’lik teklifini fazla buldu. Eğer teklif kabul edilmezse UKOME'nin olağanüstü toplanarak daha düşük oranda bir zam yapılabileceği belirtildi.

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