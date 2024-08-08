‘Hükümet istifa' sesleri yükseldi. Domates üreticileri fiyatlara isyan etti traktörleriyle yolları kapattı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
‘Hükümet istifa' sesleri yükseldi. Domates üreticileri fiyatlara isyan etti traktörleriyle yolları kapattı

Bursa'nın Karacabey Ovası'ndaki salçalık domates üreticileri, ürünlerinin ellerinde kalması nedeniyle sorunlarını dile getirmek amacıyla Bursa-İzmir Karayolu'nda protesto eylemi başlattı. Üreticiler hükümete tepki göstererek ‘Hükümet istifa’ sloganları attı.

Bursa'nın Karacabey Ovası'nda salçalık domates üreten çiftçiler, ürünlerini satamayınca seslerini duyurmak amacıyla Bursa-İzmir Karayolu'nda eylem başlattı.

Jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin engellemeye çalıştığı çiftçiler, "Çiftçiye uzanan eller kırılsın", "Hükümet istifa", "Çiftçi mahsulüne sahip çık" gibi sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Gerginlik yaşanan eylemde çiftçiler, emeklerinin karşılığını almak istediklerini belirterek eylemlerini sürdürüyor.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Karacabey'de yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin en çok salçalık domates üreten bölgesinde, tarlada 3 liraya mal olan ürünün serbest piyasada 2 lira 30 kuruşa kadar düşmesi çiftçiyi büyük bir zarara uğrattı. Onlarca TIR domates meralara döküldü, hayvan yemi oldu. Karpuzda yaşanan durum şimdi domateste de tekrar ediyor. Karacabey çiftçisine destek olma zamanı" dedi.

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