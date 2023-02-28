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Sadettin Saran'dan tribünlere destek. ‘Hükümet istifa' sesleri yükselmişti

İş insanı Saadettin Saran, "hükümet istifa" sloganları atan taraftarların hedef gösterilmesini eleştirdi. Saran, " Tribünlerde çerçevesi anayasa ile belirlenmiş protesto hakkını kullananlara 'devlet düşmanı' demek, en basit şekliyle devlet ile hükümet arasındaki farkı bilmemektir." dedi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 05:01
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‘Hükümet istifa' sesleri yükselmişti. Sadettin Saran'dan tribünlere destek

Sadettin Saran'dan tribünlere destek. ‘Hükümet istifa' sesleri yükselmişti
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Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin lig maçlarında tribünlerden "Hükümet istifa" sloganı atan taraftarların hedef gösterilmesini eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saran, tezahüratların devlete karşı değil hükümete karşı yapıldığını, bunun anayasal bir hak olduğunu ifade etti.

“EN BASİT ŞEKLİYLE DEVLET İLE HÜKÜMET ARASINDAKİ FARKI BİLMEMEKTİR”

Saran videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hükümeti destekleyen insanların da, hükümet istifa diyen insanların da aynı şekilde saygı görmesi demokrasinin gereğidir. Tribünlerde çerçevesi anayasa ile belirlenmiş protesto hakkını kullananlara 'devlet düşmanı' demek, en basit şekliyle devlet ile hükümet arasındaki farkı bilmemektir. Unutulmasın ki 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte demokrasiye sahip çıkanlar, tezahürat edenler yine aynı tribünler olmuştur. Hükümeti destekleyene de eleştirene de lütfen aynı adalet anlayışı, aynı sevgi, aynı hoşgörü, lütfen! Bu vatan hepimizin."

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