26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın

Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tribünlerden yükselen “Hükümet istifa” tezahüratlarından sonra futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istedi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 19:41
Takip Et

Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı

Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından can kaybı son güncellemeye göre 44 bin 374 olarak açıklandı. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle vatandaşlar arasında hükümete karşı büyük bir öfke var.

Bu öfke dün oynan Fenerbahçe Konyaspor maçında “Hükümet istifa” sloganları ile kendini açığa vurdu.

Bugün ise Süper Lig’in 23’üncü hafta erteleme maçında İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükseldi. Taraftarlar ayrıca depremden etkilenen çocuklar için getirdikleri oyuncakları sahaya attı.

Beşiktaş tribününden “Hükümet istifa” sesleri yükseldiği sırada Bahçeli, şu tweet’leri attı:

Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur.

Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.

Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
1
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
2
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
3
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
4
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
5
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
6
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
7
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
﻿TFF ve kulüplerden kampanyaya destek çağrısı: Dünyaya örnek olmak istiyoruz
﻿TFF ve kulüplerden kampanyaya destek çağrısı: Dünyaya örnek olmak istiyoruz
﻿TFF ve kulüplerden kampanyaya destek çağrısı: Dünyaya örnek olmak istiyoruz
﻿Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi depremzede çocukları statta ağırladı
﻿Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi depremzede çocukları statta ağırladı
﻿Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi depremzede çocukları statta ağırladı
﻿Somali'de helikopter kazası: 3 ölü
﻿Somali'de helikopter kazası: 3 ölü
﻿Somali'de helikopter kazası: 3 ölü
﻿Putin: Dünyanın yalnızca ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıkıyoruz
﻿Putin: Dünyanın yalnızca ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıkıyoruz
﻿Putin: Dünyanın yalnızca ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıkıyoruz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.