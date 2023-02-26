Kayserispor'dan hükümet istifa sloganlarına flaş yanıt: Zilletin karşısındayız

Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarında taraftarların "hükümet istifa" sloganlarıyla demokratik protesto hakkını kullanmasına karşı Kayserispor'dan açıklama geldi.

"ZİLLETİN KARŞISINDAYIZ"

Kayserispor yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kayserispor'un ve Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, trübünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."