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Kayserispor'dan hükümet istifa sloganlarına flaş yanıt: Zilletin karşısındayız

Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde taraftarın "hükümet istifa" sloganlarına ilişkin Kayserispor'dan açıklama geldi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 21:19
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Hükümet istifa sloganlarına Kaysersipor'dan flaş açıklama

Kayserispor'dan hükümet istifa sloganlarına flaş yanıt: Zilletin karşısındayız
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Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarında taraftarların "hükümet istifa" sloganlarıyla demokratik protesto hakkını kullanmasına karşı Kayserispor'dan açıklama geldi.

"ZİLLETİN KARŞISINDAYIZ"
Kayserispor yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kayserispor'un ve Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, trübünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

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