Hükümet kapanmasın diye bütçe tasarısına onay verildi

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

KAYNAK: AA
Hükümet kapanmasın diye bütçe tasarısına onay verildi

Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, 95'e karşı 336 oyla kabul edildi.

Tasarıya, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisinde 2 Demokrat vekilin yanı sıra 93 Cumhuriyetçi vekilin karşı çıkması dikkati çekti.

Öte yandan geçici bütçe tasarısının Temsilciler Meclisinden geçmesi, Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin görevinden düşürülmesi sonrası bu göreve seçilen Mike Johnson için bir başarı olarak yorumlandı.

HÜKÜMETİN KAPANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK 2'NCİ GEÇİCİ BÜTÇE

Ülkede 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen ve hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına günler kalırken Temsilciler Meclisinden geçen yeni tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Yasalaşması durumunda söz konusu tasarı, 1 Ekim 2023'de başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe olacak.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
İsrail, savaş suçunu fotoğraflarla gösterdi. Filistinli’ye ilk önce su ve yemek verdiler sonra öldürdüler Dünya
İsrail, savaş suçunu fotoğraflarla gösterdi. Filistinli’ye ilk önce su ve yemek verdiler sonra öldürdüler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 40'ncı yılını kutluyor Gündem
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 40'ncı yılını kutluyor
Gönül Dağı'nın Taner'i gönlünü bakın kime kaptırdı. Bir set aşkı daha ortaya çıktı Magazin
Gönül Dağı'nın Taner'i gönlünü bakın kime kaptırdı. Bir set aşkı daha ortaya çıktı
Türkiye Galler maçı ne zaman? Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Galler maçı saat kaçta hangi kanalda? Spor
Türkiye Galler maçı ne zaman? Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye'de yapılmak istenen Anayasa Mahkemesi etkisi Irak'ta oldu. Meclis Başkanının vekilliği düşürüldü Dünya
Türkiye'de yapılmak istenen Anayasa Mahkemesi etkisi Irak'ta oldu. Meclis Başkanının vekilliği düşürüldü
Anne sütü nasıl çoğalır Sağlık
Anne sütü nasıl çoğalır