Peru’nun başkenti Lima ve çevre illerinde, yeni Devlet Başkanı Jose Jeri’nin istifasını isteyen binlerce genç, öğrenci ve işçi sokaklara aktı. Kongre’nin Dina Boluarte’yi “ahlaki yetersizlik” gerekçesiyle azlettiği 10 Ekim sonrası patlayan protestolar, artan suç dalgasına ve yolsuzluklara tepki gösteriyor.

Göstericiler, Kongre barikatlarını zorladı; taş ve havai fişeklerle polise saldırdı. Polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Ombudsmanlık, 24 sivil ve 78 polisin yaralandığını bildirdi. 32 yaşındaki bir göstericinin ölümüyle sarsılan Jeri, Twitter’da başsağlığı diledi, soruşturma başlattı.

Organize suçlara “savaş” ilan eden Jeri, barışçıl hakları korurken şiddete geçit vermeyeceğini vurguladı. Eylül’den beri süren dalga, 2022’deki 50 ölümlü protestoları anımsattı.