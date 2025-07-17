Hükümet kemerleri sıktı, dara giren polisler oldu: Avusturya'da kriz derinleşiyor

Avusturya İçişleri Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu yeni bütçe daraltma politikaları, ülke genelinde polis adaylarının eğitimini doğrudan etkiliyor. Tirol, Salzburg, Karintiya, Steiermark ve Burgenland eyaletlerinde Eylül ayında hiç yeni temel eğitim programı açılmayacak. Aşağı Avusturya’da ise yalnızca sınırlı sayıda sınır polisi ve asistanı yetiştirme kursu düzenlenecek. Bu durum, 17 Haziran tarihli bakanlık yazısında "yeni alım planlamasında birinci uyarlama" olarak tanımlandı.

İçişleri Bakanlığı, APA haber ajansına verdiği yanıtta, yürütülen tüm bu adımların kapasite sınırlarına ulaşıldığı gerekçesiyle yapıldığını belirtti. Bakanlık, 2025 yılı içinde 1.500 polis adayının kabul edileceğini ve hâlihazırda yaklaşık 4.000 adayın eğitimde olduğunu açıkladı. Viyana ve Vorarlberg dışındaki eyaletlerde eğitimlerin durması ise sahadaki güvenlik dengelerini zorlamaya başladı.

PERSONEL SENDİKALARINDAN SERT TEPKİ

Polis içindeki sendikalar ise hükümetin açıklamalarına karşı çıkıyor. Sosyal Demokrat Sendikacılar Fraksiyonu (FSG) temsilcisi Jürgen Grill, yılın ilk yarısında 59 emeklilik yaşandığını, buna karşılık sadece 28 kişinin alındığını belirtti. Grill, “Saha artık sınırda çalışıyor. Bu kesintiler doğrudan halkın güvenliğine zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

FPÖ milletvekili ve AUF sendikasının polis şubesi başkanı Reinhold Maier ise temel alım planındaki büyük düşüşe dikkat çekti. Maier, "Planlanan 2.466 alımın yerine sadece 1.486 kişi alınıyor. Bu, emeklilik kaynaklı eksilmeleri telafi edemez. Polis varlığı düşecektir" dedi. Diğer sendikalardan FCG ve FSG’ye yöneltilen sorular ise yazının hazırlandığı saatlerde henüz yanıt bulmamıştı.

TASARRUFLAR HER ALANI VURDU

Polis teşkilatında yalnızca eğitim değil, aynı zamanda mali haklar ve sosyal teşvikler de darbe almış durumda. Bahar aylarında uygulamaya geçen kemer sıkma tedbirleriyle birlikte fazla mesai ödenekleri, ekipman alımları, altyapı projeleri, müzik toplulukları bütçeleri, işe alım primleri, toplu ulaşım kartları ve hatta ücretsiz ehliyet uygulaması iptal edildi. Şimdi ise temel ödül sistemlerinde kesinti yapılması gündemde. İçişleri Bakanlığı, bu kesintileri mart ayında bütçe onay sürecinin tamamlanmamış olmasıyla savundu.

Ancak ortaya çıkan tablo, sahadaki polis varlığının azalması ve güvenlik hizmetlerinin zayıflaması yönünde ciddi kaygılara yol açıyor. İç güvenlikte yaşanabilecek boşluklar, kamuoyunda da endişe uyandırıyor.