Hükümet protesto edildi

Kaynak: AA
Hükümet protesto edildi

Başkent Tiran'da, başbakanlık binası önünde toplanan bir grup, yolsuzluğun sona erdirilmesi ve geçici hükümetin kurulması talebiyle protesto düzenledi.

"Mücadelede birleş, ya bugün ya da hiç" sloganlarıyla yapılan gösteri sırasında, bazı göstericiler başbakanlık binasına molotof kokteyli attı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı ve binanın ana kapısı zarar gördü.

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Eski Başbakanlardan Sali Berisha, yolsuzluk suçlamalarıyla ev hapsinde olmasına rağmen çevrim içi platformdan protestoculara seslendi ve Arnavutluk'un demokrasisini yeniden tesis etme sözü verdi.

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Berisha, geçici bir hükümetin kurulması ve özgür bir seçim yapılması çağrısında bulunarak, "Bu, Arnavutluk'un kaderi için verilen bir mücadeledir, siyasi bir savaş değil." dedi.

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Eski Cumhurbaşkanı İlir Meta da bir konuşma yaparak protestocuları destekledi. Göstericiler daha sonra Tiran Belediye binasına yürüdü, bir kısmı ise Meclis binasına doğru ilerledi.

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