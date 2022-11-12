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  • Önce ÖTV indirimi sonra EYT kararı hayal kırıklığı yarattı. Hükümet umutları bir bir söndürdü

Önce ÖTV indirimi sonra EYT kararı hayal kırıklığı yarattı. Hükümet umutları bir bir söndürdü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önce ÖTV indirimi olmayacağını açıkladı. Bakan Bilgin bir gün sonra ise EYT açıklamalarıyla vatandaşın umutların bir bir söndürdü.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 10:01
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Hükümet umutları bir bir söndürdü. Önce ÖTV indirimi sonra EYT kararı hayal kırıklığı yarattı

Önce ÖTV indirimi sonra EYT kararı hayal kırıklığı yarattı. Hükümet umutları bir bir söndürdü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Bilgin, aralık ayında Meclis'e sunacaklarını belirttiği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin "Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT’de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" dedi.

Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" açıklamasını hatırlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."

ÖTV İNDİRİMİ YAPILMAYACAK DENMİŞTİ

Dünya genelinde yaşanan çip krizi, döviz kurlarındaki artış ve araç sayısının azalması nedeniyle araç fiyatları da son zamanlarda hızla artışa geçmişti. Bu sebeple otomobil almayı düşünenlerin gözü kulağı ÖTV indirimi veya matrah düzenlemesindeydi. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Nebati, “Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?” sorusuna ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını söyleyerek “Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” diye konuşmuştu.

Bu yılın ocak ayında binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarının esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidilmişti.

Buna göre önceden 3 vergi dilimi üzerinden ÖTV hesaplanırken bunlara yüzde 60 ve 70'lik dilimler eklenerek 5'e çıkarıldı.

Yüzde 45’lik ÖTV oranı için geçerli olan 92 bin TL matrah, ÖTV düzenlemesi sonrasında 120 bin TL’ye yükseltildi. Matrahı 92 bin ile 150 bin TL arasında olan modeller için geçerli olan yüzde 50 vergi dilimi, düzenleme ile 120 bin ile 150 bin arasına çıkarıldı. Yüzde 80’lik vergi dilimi içinse 150 bin TL olan matrah sınırı 200 bin TL ve üzeri olacak şekilde güncellendi.

Dün ÖTV indirimi bekleyenleri üzen bu haberin ardından, bu kez de EYT'lileri ilgilendiren bir karar alındı.

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vatandaş
12.11.2022 11:07
hiç mi kafanız basmıyor adam emekli olabilmek için çalışıyor sgk prim alıyor almak varken neden versin.mecbur kaldığı için 3-5 kişiyi emekli ederek meydanlarda eyt yi bile biz çıkarttık diyecek.  
 
Yeter
12.11.2022 10:53
Peki bağ kur lularla SSK lılar arasındaki prim gün sayısı adaletsizliğini düzeltecekmisiniz. Sözde SGK olarak birlestiydi. Bağkurlulara 10 sene fazla prim odetiyorsunuz.  
 
Abbas
12.11.2022 10:21
Ya sizde anlama özürlüsünüz, kasa boş nereden versinler, habire ümitleniyorsunuz, akp de terslik yok sizde var, inanmayın  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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