Milyonlarca memur ve memur emeklisi bekliyordu… Hükümet ilk zam teklifini açıkladı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Teklifimiz 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklindedir" dedi.

MEMUR-SEN'İN TALEPLERİ NELER?

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti.

Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi de talep edildi.

MEMUR-SEN'DEN TEKLİFE TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin kararına tepki gösterdi. Yalçın'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"19 gün bu teklif için mi bekledi? Bu rakamlar kiralardaki artışlarla, memurun gerçekleriyle hiç uyuşuyor mu? Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor.

Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez. Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasındaki ücret adaleti kriterini bu teklif sağlıyor mu, buradan kamu işverenine soruyorum.

Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Teklif demiyorum, bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan, farazi oluşturulmuş rakamlardır.

Geride kalan sıkışık süre içerisinde biz sendikalar olarak bir an önce bu tekliflerin karşılanması için işverenden ciddi teklifler gelmesini, sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz.

Memurun, emeklinin sorunlarını çözen, beklentilerini karşılayan, refah payı içeren, kamuda farklı statüde aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret adaletini gözeten, cumhurbaşkanının koyduğu kriteri gözeten bir teklif bekliyoruz"