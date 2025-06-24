Hükümetten milyonları ilgilendiren hamle! İkinci zam teklifi yolda...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında işçi kesimine ikinci tekliflerini bu hafta vereceklerini bildirdi.

Işıkhan, bir otelde düzenlenen Türkiye Kamu-Sen'in 33. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konfederasyonun yeni yaşını tebrik etti.

Işıkhan, program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'İKİNCİ TEKLİFİ BU HAFTA VERECEĞİZ'

Kamudaki yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin soru üzerine Işıkhan, şöyle konuştu:

"600 bin kamu işçimizin toplu sözleşme süreci önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam etmektedir. Biz TÜHİS aracılığıyla ilk teklifimizi geçen hafta işçi konfederasyonlarımıza TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e sunduk. Bu hafta içerisinde ikinci teklifimizi yine TÜHİS aracılığıyla işçi konfederasyonlarımıza ileteceğiz. Bundan sonraki süreci de sizlerle takip edeceğiz. Gayet iyi bir şekilde özellikle iş kolları bazında sendikalarımızı davet ettik bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Her şey önceki yıllarda nasıl yolunda devam ettiyse bu sene de inşallah bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum."

Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin memurlar adına dile getirdiği taleplerle ilgili soruya ise "Ağustos ayında memurlarımızla ilgili toplu sözleşme sürecini yürüteceğiz. Orada talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi hiçbir zaman memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu ilke bizim için çok önemli. İnşallah bu yönde kamu işçilerimizle mutabakat sağladıktan sonra ağustos ayında da kamu görevlilerimizle ilgili süreci başlatıp yine masada sonlandırmayı arzu etmekteyim" yanıtını verdi.