Hükümetten şok karar: Kötü ekonominin faturasını kedi severler ödeyecek

Romanya hükümeti, Avrupa Birliği’nin en yüksek bütçe açığını kontrol altına almak amacıyla vergi artışlarını içeren yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Romanya'da yayın yapan Adevarul Gazetesi'nde çıkan habere göre kedilere yönelik mama ürünlerinde uygulanan yüzde 9’luk KDV oranı artırılabilir. Söz konusu artış, temmuz başında yürürlüğe girebilir.

Reform paketinde yer alan diğer önlemler arasında yüksek gelir gruplarına yönelik dayanışma vergisi, kripto kazançlarına vergi uygulanması, büyük emekli maaşlarından sağlık sigortası kesintisi ve şirket kârları ile temettülere ek vergi yer alıyor. Ayrıca lüks ürünler, alkollü içkiler, tütün ve akaryakıttaki ÖTV oranlarının da artırılması gündemde.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, 2 Haziran Salı günü PNL, PSD ve USR partilerinin temsilcileriyle bir araya gelerek KDV’nin yüzde 22’ye çıkarılması, telif gelirlerinin vergi rejiminin yeniden yapılandırılması ve kumar gelirlerine ek yüzde 20 vergi getirilmesini içeren seçenekleri değerlendirdi. Dan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada “enflasyonla mücadelede istihbarat kurumları da görev üstlenmeli” ifadelerini kullandı. Şimdi ise gözler hafta sonu gerçekleşmesi beklenen yeni görüşmede.

Hükümetin bu adımlarının, doğrudan tüketici fiyatlarına yansıyacağı konusunda vergi uzmanları uyarıyor.