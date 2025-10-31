Hükümetten Togg’a darbe, yerli otomobil alırsanız cezalandırırım!

Togg’u sattım, elektrikli arabam yok. Evimde ayda 300 kW/h yılda 3.600 kW/h enerji harcıyorum, lütfen düşürün benim zamlı fiyatımı ve teşviklerden yararlandırın derseniz, kusura bakmayın 1 yıl beklemeniz gerekiyor diyorlar. Yıllık toplam tüketiminiz 4.000 kW/h altında olursa ancak yeni senede teşviklerden faydalanır hale geri dönebiliyorsunuz.

Kısaca bir elektrikli Togg modeli yada başka bir marka elektrikli araç alırsanız hükümet sizin evinizdeki televizyonunuza ödediğiniz elektrik faturanızı bile ikiye hatta üçe katlıyor ve araç aldığınıza sizi bin pişman ediyor.

Elektrikli araçların tercih sebeplerinin en başında az maliyetle yol yapabilmeleri geliyordu ancak sağ olsun hükümet artık evden şarj edildiğinde bile elektrikli araçların çevreye bir sürü zararı olan fosil yakıtlı araçlar kadar maliyetli olmasına yol açtı.