60 yıllık hayalimiz gerçek oluyor ve artık ülkemiz kendi otomobilini üretiyor diyerek adına büyük kampanyalar yapılan Togg tamamen elektrikli olarak hayatımıza girdi.
İlk tanıtımlarında bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzından halkın otomobili olacağı ve uygun fiyatıyla herkesin bu aracı satın alabileceği söylenmişti.
Hükümetten Togg’a darbe, yerli otomobil alırsanız cezalandırırım!
Yaklaşık 5 yıl önce tanıtılan 2 yıl öncede Türkiye’de satışa sunulan yerli otomobil markası Togg’a darbe üzerine darbe geliyor.
Ancak araç satışa çıktığında karşımıza gelen fiyat çok pahalı ve otomobil piyasasıyla kıyaslandığında hiçte ucuz değildi.
Üstüne birde satışa çıktığı dönem tüm dünyada elektrikli otomobillere teşvikler verilirken bizde bir anda Özel tüketim vergisi adı altında yüzde 10’luk ek bir vergiye daha tabi tutuldu.
Geçtiğimiz yıl satış adetlerini artırmasına rağmen yaklaşık 14 milyar TL zarar eden markaya bu yıl bir kez daha ÖTV zammı uygulandı ve yüzde 10 olan ÖTV yüzde 25'e çıkartıldı.
Üstelik aracın donanımlarının arasına bir iki opsiyon daha eklendiğinde ÖTV oranı yüzde 55’e çıkar hale geldi.
Ancak hükümetin yerli otomobile vurduğu darbeler bununla da sınırlı kalmadı. Son olarak yapılan yeni bir kanun değişikliğiyle, elektrikli araç sahibi olanların elektrik fiyatlarına yaklaşık iki buçuk kat zam yapıldı.
Elektrik fiyatlarında iki farklı tarifemiz vardı. Aylık 240 kW/h tüketime kadar birim fiyatı 2.54 TL idi. Bu dilimin üzerine çıkarsanız kW/h birim fiyatı 3.83 TL olarak faturalandırılıyordu.
Yerli otomobilimiz Togg gibi elektrikli otomobil sahipleri üst dilimden araçlarını şarj ediyor ve kW/h başına ödedikleri 3.83 TL ile araçlarıyla yol alınabiliyordu.
Geçen sene 3.83 TL’den kullanılacak elektrik limiti 5.000 kW/h ile sınırlandırılmış ve elektrikli otomobil sahipleri zor duruma düşmüşlerdi. Bugün ise resmi gazetede yayınlanan kurul kararıyla 5 bin kW/h olan yıllık sınır 4 bin kW/h a indirildi ve resmen hükümet yerli otomobil Togg ve onun gibi elektrikli otomobillerden almayın yoksa sizi cezalandırırım demiş oldu.
Gelin kısa bir hesap yapalım.
Evinde her hangi bir klima, ısıtıcı, termosifon ya da aşırı elektrik harcayacak ekstra ürünler bulunmayan bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 200-250 kW/h arasında. Sadece bu tüketim yılda yaklaşık 3 bin kW/h yapıyor.
Bu evde ikamet edenlerin yerli otomobil Togg yada başka bir elektrikli otomobil aldığını varsayalım. Ortalama ayda iki kez araçlarının bataryalarını evlerinden doldursalar 150 kW/h extra bir enerji tüketimleri oluyor. Bu arada 150 kW/h enerjinin km karşılığı yaklaşık 800 km yapıyor yani otomobilleriyle deli gibi yol yapmayacaklar. Normal bile diyemeyeceğimiz kadar az araçlarına binecekler ay boyunca.
Araçlarına yükledikleri elektrikte işin içine girince aylık yaklaşık 400 kW/h bir tüketimle karşılaşılıyor. Bu da yılda 4.800 kW/h enerji tüketime ulaşıp otomatik olarak tüm teşviklerden dışlanmak demek.
Peki sonrasında ne oluyor dersiniz.
İçinde bulunduğumuz 2025 yılını 4.000 kW/h tüketimin üzerinde tamamlarsanız 2026 yılında elektrikteki teşviklerden yararlanamıyorsunuz ve teşviklerle 240 kw/h tüketime kadar 2.54 TL ödediğiniz 1 kW/h elektrik harcamanıza yaklaşık 6 TL para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Aradaki fark dün ödediğinizin yaklaşık iki buçuk katı oluyor.
Durun daha bitmedi, aylık 240 kW/h tüketim üzerinde birim fiyatı 3.83 TL olan elektriğe de yaklaşık 6 TL ödemeye başlıyorsunuz.
Yani aylık 990 TL gelen faturanız yeni dönemde 2 bin TL üzerine çıkacak.
Togg’u sattım, elektrikli arabam yok. Evimde ayda 300 kW/h yılda 3.600 kW/h enerji harcıyorum, lütfen düşürün benim zamlı fiyatımı ve teşviklerden yararlandırın derseniz, kusura bakmayın 1 yıl beklemeniz gerekiyor diyorlar. Yıllık toplam tüketiminiz 4.000 kW/h altında olursa ancak yeni senede teşviklerden faydalanır hale geri dönebiliyorsunuz.
Kısaca bir elektrikli Togg modeli yada başka bir marka elektrikli araç alırsanız hükümet sizin evinizdeki televizyonunuza ödediğiniz elektrik faturanızı bile ikiye hatta üçe katlıyor ve araç aldığınıza sizi bin pişman ediyor.
Elektrikli araçların tercih sebeplerinin en başında az maliyetle yol yapabilmeleri geliyordu ancak sağ olsun hükümet artık evden şarj edildiğinde bile elektrikli araçların çevreye bir sürü zararı olan fosil yakıtlı araçlar kadar maliyetli olmasına yol açtı.