Hükümlüler açık havada sinema izledi

Hükümlüler açık havada sinema izledi

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler için film gösterimi etkinliği düzenlendi.

Ceza İnfaz Kurumlarının, infazın temel amacını yansıtan ve bireyleri topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen rehabilitasyon faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu öncülüğünde ve Kars Belediyesinin katkılarıyla, kurum bünyesinde özel bir açık hava sineması etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe kurumdaki tüm hükümlüler ve personel katıldı.

Etkinlikte, Ceza İnfaz Kurumlarının sadece ıslah edici değil, aynı zamanda topluma entegrasyonu destekleyen kurumlar olduğu belirtildi.

