Championship'te Hull City rüzgarı. Acun Ilıcalı'nın takımı sezona mükemmel başladı

İngiltere Championship ekibi Hull City, yeni sezonun ilk 6 haftasında 11 puan topladı.

Geçen sezon küme düşme hattında yer alan İngiliz ekibi, Acun Ilıcalı'nın eline geçmesiyle büyük bir değişim yaşamıştı.

Türkiye'den birçok transfer yapan Acun, takımın başına tanıdık simalardan Şota'yı geçirmişti.

OSCAR ESTUPINAN'DAN HAT-TRICK

Dün evinde Coventry'i konuk eden Hull City,3-2 kazanarak 3.sıraya yerleşti.

Bir dönem Denizlispor'da da oynayan Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan, rakip ağları 3 kez sarsarak hatt-trick yaptı.

Hull City'in performansı sonrası Acun Ilıcalı'ya övgüler yağdırıldı.

Şota önderliğinde formda görüntüsünü sürdüren takımın Premier Lig'e yükselebileceği iddia ediliyor.

Hull City'in üst lige yükselmesi durumunda Süper Lig'den oyuncu transferlerini sürdüreceği konuşuluyor.