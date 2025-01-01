Hull City dibe vurdu: Middlesbrough son dakikada güldü

Middlesbrough, Championship’teki şampiyonluk hedefi için önemli bir adım attı. Son dakikalarda Alex Gilbert’in attığı gol, Boro’ya Hull City karşısında 1-0’lık galibiyet getirdi. Bu galibiyet, Middlesbrough’un ligdeki yükselme umutlarını artırırken, Hull City’nin düşme hattında kalmasına neden oldu.

KRİTİK ANLAR VE GİLBERT’İN KAHRAMANLIĞI

Middlesbrough, Hull City karşısında uzun bir bekleyişin ardından galibiyete ulaştı. Maçın sonlarına doğru, 90. dakikada Delano Burgzorg’un soldan yaptığı ortayı, Gilbert düzgün bir vuruşla gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Middlesbrough’un ligdeki sıralamasını da etkiledi ve takım, beşinci sırada yer alarak play-off potasına daha yakın hale geldi.

Maçın başından itibaren, Boro’nun hücumları genellikle eksikti. İlk yarıda her iki takım da gol pozisyonlarında etkili olamadı. Ancak, Boro’nun fırsatlarından biri, Hull City’nin defansında yaptığı hatalardan biriydi. Hull savunması topu geriye çıkarmaya çalışırken, Alfie Jones’a baskı yapan Isaiah Jones topu kazandı ve Finn Azaz pozisyondan yararlanamayarak topu üstten auta gönderdi.

Hull City’nin kalecisi Ivor Pandur, ilk yarının sonunda önemli bir kurtarış yaptı. Riley McGree’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu, Pandur son anda kornere çeldi. Bu da Hull City için şanslı bir an oldu.

İKİNCİ YARIDA BORO'NUN HAKİMİYETİ

İkinci yarı başlar başlamaz, Middlesbrough topa daha fazla sahip oldu ve Hull City’yi savunmaya zorladı. Boro’nun kontrolü elinde tutmasına rağmen, Hull City savunmada sağlam durarak tehlikeleri bertaraf etti. Boro’nun orta saha oyuncusu Hayden Hackney, uzaktan yaptığı bir vuruşla köşe direğine takıldı.

Boro Teknik Direktörü Michael Carrick, ikinci yarının başlarında üç oyuncu değişikliği yaptı. Ben Doak, Neto Borges ve Delano Burgzorg’un oyuna girmesiyle takım daha tecrübeli ve etkili görünmeye başladı. Hackney, Pandur’a zor anlar yaşatırken, Burgzorg ve Azaz da kaleye ciddi şutlar gönderdiler. Ancak Hull kalecisi Pandur, başarılı kurtarışlarla Boro’yu bir kez daha golle buluşturmasına engel oldu.

Acun Ilıcalı'ya bir darbe de Lampard'tan geldi

CARRİCK’İN STRATEJİSİ: SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Middlesbrough’un galibiyetinde önemli bir dönüm noktası, Michael Carrick’in son dakikalarda yaptığı oyuncu değişikliğiydi. Azaz’ı çıkarıp yerine Alex Gilbert’i sahaya süren Carrick, sonuca etki edecek hamlesini gerçekleştirdi. Gilbert, oyuna girdikten sadece kısa bir süre sonra Delano Burgzorg’un asistini güzel bir vuruşla gole çevirdi ve Boro’nun Hull City karşısında 1-0’lık galibiyetini getiren isyanı oldu.

Bu gol, Middlesbrough için büyük bir anlam taşıdı. Önceki haftalarda birkaç berabere kalmalarının ardından, bu galibiyet onları play-off yarışında önemli bir konumda tutmayı başardı. Ancak, Hull City için bu kayıp oldukça ağır oldu. Ruben Selles’in takımındaki gelişim, son zamanlarda daha olumlu yönde olsa da, bu mağlubiyetin ardından Hull City, küme düşme hattındaki yerini korudu.

Hull City yine mağlup

BORO’NUN GELECEĞİ VE HULL CİTY’NİN DURUMU

Middlesbrough, Gilbert’in son saniye golüyle umutlarını taze tutarken, Hull City düşme hattında kalmaya devam ediyor. Bu dramatik galibiyet, Boro’yu önümüzdeki haftalarda daha da motive edecektir. Carrick’in ekibi, üst sıralara çıkma mücadelesine devam ederken, Hull City’nin teknik direktörü Ruben Selles, takımın performansını iyileştirmeye yönelik daha fazla çaba sarf etmek zorunda olacak.

Boro, artık önlerindeki haftalarda daha dikkatli ve etkili oynamalı, her fırsatı değerlendirmelidir. Gilbert’in bu maçta attığı gol, belki de takımın şampiyonluk yolundaki anahtar anlarından biri olacaktır. Hull City ise bu mağlubiyetin ardından toparlanmak için zaman kaybetmemeli, Selles’in takımı için yeni stratejiler geliştirilmeli.