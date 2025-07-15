Hull City İstanbul'da galip

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.

İNGİLİZ EKİBİ 2-1 KAZANDI

Kamp programı çerçevesinde İngiliz temsilcisi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Her iki takımın karşılıklı ataklarıyla başlayan müsabakanın 45+1. dakikasında İstanbulspor, Mustafa Sol'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda daha kontrollü oyunuyla dikkat çeken Hull City, 67. dakikada Kyle Joseph ve 89. dakikada Pharrell Brown'un kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve İngiltere'den gelen Hull City taraftarları da takip etti.