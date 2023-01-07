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Acun'a büyük şok! Hull City havlu attı

İngiltere Federasyon Kupası'nda Hull City rakibine yenilerek elendi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 20:17
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Hull City kupadan elendi: Acun'u kızdıracak sonuç

Acun'a büyük şok! Hull City havlu attı
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İngiltere Federasyon Kupası 3. Turu'nda Hull City ile Fulham karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fulham 2-0 kazandı.

Fulham'a turu getiren golleri 37. dakikada Laywin Kurzawa ve 90+4. dakikada Daniel James kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan, 61 dakika sahada kaldı ve oyundan alındı. Bir diğer Türk oyuncu Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı.

Fulham, bu sonuçla bir üst tura yükselirken Hull City'nin kupa macerası sona erdi.

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