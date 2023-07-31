Hull City LGBT paylaşımı yaptı, Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı

İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin sosyal medya hesabından LGBTİ bayrağının paylaşması tepkilere yol açtı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Kulübün sosyal medya hesabı gönderiyi "Hull City'de herkesi bekleriz. İyi eğlenceler" başlığı ile gökkuşağı emojisi ile paylaştı. Yapılan paylaşıma çok sayıda yorum geldi.

İşte yapılan paylaşım;

Öte yandan bu olaya bir tepki de AKP'nin MYK üyesi olan Metin Külünk'ten geldi.

Külünk, yapılan paylaşımı alıntılayarak "Demek ki adı geçen şahsın Türkiye’mizde bir müddet sonra medya grubunada satanistlerin bu paçavrasını asacak ve türk bayrağını tanımıyorum mu diyecek? O halde bu medya grubun gizli bir ajandası mı var? Toplum olarak dikkatli olmalıyız. Yakın zamanda karşımıza siyasi figür olarak yeni bir Zelensky adayı olarak çıkarılabilir mi?" ifadelerini kullandı.