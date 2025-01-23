Hull City Lincoln Henrique'yi resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hull City Lincoln Henrique'yi resmen açıkladı

Fenerbahçe’ye kiralık olarak gittiği Brezilya’dan dönen Lincoln Henrique’nin yeni takımı resmen açıklandı. Brezilyalı oyuncu, Hull City ile sözleşme imzalandı.

İngiltere Championship takımlarından Hull City, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Championship ekibinden yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hull City, Brezilyalı oyuncu Lincoln'ü Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor. 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Hull City'de forma giyecek." ifadeleri yer aldı.

Kulübün internet sitesine konuşan Lincoln Henrique, "Burada olmaktan çok mutluyum. Kulübe ve yönetime fırsat için teşekkür ediyorum. Kulübe yardım etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

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