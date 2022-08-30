30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Acun Ilıcalı resmen Fenerbahçe'den istedikleri açıkladı

Acun Ilıcalı resmen Fenerbahçe'den istedikleri açıkladı

Pelkas transferinde artık sona yaklaşan Hull City sahibi Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama geldi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 19:23
Takip Et

Hull City sahibi Acun Ilıcalı'dan transfer ve Pelkas sözleri bomba gibi gündeme düştü

Acun Ilıcalı resmen Fenerbahçe'den istedikleri açıkladı
+
Aa
-

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'den transfer etmeye hazırlandıkları Dimitrios Pelkas için konuşan Ilıcalı, "Son transferleri yapmak için hala 24 saat çalışıyoruz. Dimitrios Pelkas, bu geceki (salı) Queens Park Rangers maçında benimle birlikte olacak. Pazar günkü Sheffield United maçında oynamasını bekliyorum. Bir transfer hedefimiz daha var. Taraftarlarımıza son sürprizimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Taraftarların Hull City için, "En iyi transfer dönemi" sözlerine de değinen Acun Ilıcalı, "Bunu okudum ve aynı fikirde olduğumu söylemeliyim. Bunu hissettikleri için mutluyum" diye konuştu.
Kadroya kattıkları isimlerin hepsinin hedefleri olduğunu söyleyen ve bu oyuncuları izlediklerini belirten başarılı iş insanı, transfer döneminin son gününün İngiltere'de her zaman heyecanlı olduğunu ve yeni fırsatlar çıkabileceğini söyledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
1
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
3
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
4
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿Halil Falyalı’nın eşinin mal varlığına tedbir konuldu
5
﻿Halil Falyalı’nın eşinin mal varlığına tedbir konuldu
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
6
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
﻿Şarkıcı Ece Seçkin İbiza adasından bikinili paylaşım yaptı Takipçisinin yorumuna sert tepki gösterdi
7
﻿Şarkıcı Ece Seçkin İbiza adasından bikinili paylaşım yaptı Takipçisinin yorumuna sert tepki gösterdi
﻿Babacan: Yolsuzluğu ülkemize hiçbir zaman yakıştıramadık, yakıştıramıyoruz
﻿Babacan: Yolsuzluğu ülkemize hiçbir zaman yakıştıramadık, yakıştıramıyoruz
﻿Babacan: Yolsuzluğu ülkemize hiçbir zaman yakıştıramadık, yakıştıramıyoruz
﻿Ergin Ataman FIBA'ya resmen meydan okudu
﻿Ergin Ataman FIBA'ya resmen meydan okudu
﻿Ergin Ataman FIBA'ya resmen meydan okudu
﻿Karamollaoğlu: Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir
﻿Karamollaoğlu: Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir
﻿Karamollaoğlu: Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir
﻿Hakkınızı helal edin diyerek futbolu bıraktı
﻿Hakkınızı helal edin diyerek futbolu bıraktı
﻿Hakkınızı helal edin diyerek futbolu bıraktı
﻿Pakistan Başbakanı Şerif’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür  
﻿Pakistan Başbakanı Şerif’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür  
﻿Pakistan Başbakanı Şerif’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür  
﻿Trabzonspor'un beklediği stoper geldi
﻿Trabzonspor'un beklediği stoper geldi
﻿Trabzonspor'un beklediği stoper geldi
﻿Berisha'nın yeni kulübü belli oldu. İstanbul'dan Almanya'ya
﻿Berisha'nın yeni kulübü belli oldu. İstanbul'dan Almanya'ya
﻿Berisha'nın yeni kulübü belli oldu. İstanbul'dan Almanya'ya
﻿Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı
﻿Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı
﻿Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı
﻿Kafe çalışanları hesap ödemeyen dört kişiye meydan dayağı attı
﻿Kafe çalışanları hesap ödemeyen dört kişiye meydan dayağı attı
﻿Kafe çalışanları hesap ödemeyen dört kişiye meydan dayağı attı
﻿Uzmanından beyin tümörleriyle ilgili önemli uyarı
﻿Uzmanından beyin tümörleriyle ilgili önemli uyarı
﻿Uzmanından beyin tümörleriyle ilgili önemli uyarı
﻿Almanya'da enflasyon Türkiye'nin 10'da 1 seviyesine yükseldi
﻿Almanya'da enflasyon Türkiye'nin 10'da 1 seviyesine yükseldi
﻿Almanya'da enflasyon Türkiye'nin 10'da 1 seviyesine yükseldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.