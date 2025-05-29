Hull City, Sergej Jakirovic ile anlaşmaya vardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hull City, Sergej Jakirovic ile anlaşmaya vardı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic ile anlaşmaya vardı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezona iddialı başlangıç yapmak adına teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getiriyor.

YENİ SEZONDA İNGİLTERE'DE OLACAK

Kayserispor’un başında başarılı bir performans sergileyen Bosnalı teknik adam Sergej Jakirovic ile anlaşmaya vardı. Kayserispor’da önümüzdeki sezon için yaklaşık 900 bin Euro maaş alacak olan Jakirovic’e, Hull City 2,4 milyon Euro maaş teklif etti.

Jakirovic Kayserispor'un başında çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı ve 1.81'lik puan ortalamasıyla dikkat çekti.

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