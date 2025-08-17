Hull City son dakikada üç puanı kaptı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Oxford United’ı son dakika golüyle mağlup etti.

Championship’in 2. haftasında Hull City, sahasında Oxford United’ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hull City, 2. dakikada Joe Gelhardt’ın golüyle öne geçti. Oxford United, 9. dakikada Will Lankshear ile skoru eşitledi. Ev sahibi ekip, 20. dakikada Matty Crooks’un golüyle yeniden öne geçse de konuk ekip 26. dakikada Cameron Brannagan’la bir kez daha eşitliği sağladı.
Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan Olivier McBurnie, 90+4. dakikada attığı golle Hull City’ye galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Hull City puanını 4’e yükseltirken, Oxford United ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.

