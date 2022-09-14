İngiltere Championship'in 9. hafta maçında sahasında Stoke City'le karşılaşan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City fark yedi.

Ozan Tufan'ın ilk onbirde başladığı ve 76 dakika sahada kaldığı maçı Stoke City, 25 ve 65. dakikalarda Baker ve 45. dakikada Wilmot'un golleriyle 3-0 kazandı.

Ligde oynadığı son 5 maçta 3. kez yenilen Hull City, 11 puanda kaldı. Stoke City ise 11 puana yükseldi.