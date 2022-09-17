﻿Hull City son 6 maçta 5. kez yenildi

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Championship'in 10. haftasında Swansea City deplasmanında bozguna uğradı.
Liberty'de oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı. Golleri 61. dakikada Manning, 64. dakikada Cundle ve 85. dakikada Piroe kaydetti.
Hull City'de Ozan Tufan ve Pelkas ilk onbirde başladı. Pelkas, 75 dakika sahada kaldı.
Son 6 haftada 5. yenilgisini alan Hull City, 11 puanla 18. sıraya geriledi. Swansea'nin puanı ise 12 oldu.
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