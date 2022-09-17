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Hull City son 6 maçta 5. kez yenildi

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Championship'in 10. haftasında Swansea City deplasmanında fark yedi

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 17:03
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Hull City, Swansea'den de fark yedi

Hull City son 6 maçta 5. kez yenildi
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Championship'in 10. haftasında Swansea City deplasmanında bozguna uğradı.

Liberty'de oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı. Golleri 61. dakikada Manning, 64. dakikada Cundle ve 85. dakikada Piroe kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan ve Pelkas ilk onbirde başladı. Pelkas, 75 dakika sahada kaldı.

Son 6 haftada 5. yenilgisini alan Hull City, 11 puanla 18. sıraya geriledi. Swansea'nin puanı ise 12 oldu.

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Kaya Ozkok
17.09.2022 17:12
acun nooldu  
 
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