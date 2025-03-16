Hull City, West Bromwich Albion ile yenişemedi

İngiltere Championship'te play-off mücadelesi veren West Bromwich Albion, The Hawthorns Stadı'nda konuk ettiği Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Albion, ligdeki beraberlik sayısını 18'e çıkararak play-off potasındaki yerini korudu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken, ev sahibi ekip ikinci yarıya hızlı başladı. 67. dakikada Isaac Price, ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla Albion'ı öne geçirdi.

Hull City, 79. dakikada Kasey Palmer’ın pasında Abu Kamara’nın golüyle skoru eşitlemeyi başardı.

Maçın ilerleyen dakikalarında Hull City daha etkili oynadı ve galibiyete yaklaşan taraf oldu. Brezilyalı Lincoln’ün şutunu Albion kalecisi Joe Wildsmith mükemmel bir refleksle çıkardı. Son dakikalarda da Kamara’nın tehlikeli şutu Wildsmith tarafından engellendi.

Bu sonuçla West Bromwich Albion, 16 şut çekmesine rağmen sadece üç isabet bulduğu maçta önemli puan kaybı yaşadı. Teknik direktör Tony Mowbray, "Daha bitirici olmamız gerekiyor. Çok fazla pozisyona giriyoruz ancak yeterince isabetli şut atamıyoruz" dedi.

Hull City ise son dört maçta yenilmezlik serisini sürdürmesine rağmen diğer maçların sonuçları nedeniyle düşme hattıyla arasındaki farkı üç puana düşürdü. Teknik direktör Ruben Selles, "Zorlu bir rakibe karşı oynadık ve ikinci yarıda oyuna ortak olmayı başardık. Beraberlik adil bir sonuç oldu" şeklinde konuştu.

West Bromwich Albion, milli ara sonrası Norwich City deplasmanına giderken, Hull City kendi sahasında Luton Town’ı ağırlayacak.