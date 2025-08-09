Hull City'den sessiz başlangıç: Trabzon'dan transfer 90 dakika oynadı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in açılış haftasında Coventry deplasmanına çıktı.

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör Sergej Jakirovic'i takımın başına getiren Hull City, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçta 0-0 berabere kaldı.

LUNDSTRAM SAHADA, DESTAN DIŞARDA

Hull City'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği John Lundstram, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Trabzonspor'dan kadroya katılan bir diğer isim Enis Destan ise müsabaka kadrosunda yer almadı.

Championship'in gelecek haftasında Hull City, Oxford United'ı konuk edecek. Coventry ise Derby County deplasmanına gidecek.