Hull City'i İngiltere Premier Ligi'ne yükseltemedi. Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın aldı

Fenerbahçe Asbaşkanı ve İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Acun Medya'nın Slovenya'nın köklü kulübü Maribor'un yüzde 74 hissesini satın aldığı duyuruldu. Bu önemli satın alım, Ilıcalı'nın futbol dünyasındaki etkisini daha da artıracak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin kongresinde, Ali Koç’un yeniden başkanlık görevine seçilmesinin ardından Asbaşkanlık görevine getirilen Acun Ilıcalı, sadece Türkiye'deki futbol kulüpleriyle değil, uluslararası arenada da yatırımlar yapmaya başlamıştı. Bu kez, Acun Medya şirketi aracılığıyla Slovenya'nın Maribor kulübüyle yeni bir işbirliği başlatmış oldu.

Maribor, Slovenya'nın en prestijli kulüplerinden biri olarak biliniyor. Bu sezon, Slovenya 1. Ligi'nde 29 puanla ikinci sırada yer alan kulüp, lider Ljubljana'nın sadece 3 puan gerisinde bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın yeni ortaklıkla Maribor’un daha da güçlenmesini ve Avrupa kupalarında adından söz ettirmesini hedeflediği ifade ediliyor. Bu satın alma, kulübün uluslararası arenada daha büyük başarılar elde etmesine katkı sağlayabilir.

Maribor kulübündeki satın alım sonrasında yönetim kurulunda da önemli değişiklikler yaşandı. Acun Medya'nın temsilcilerinin de aralarında bulunduğu dört kişilik bir yönetim kurulu oluşturuldu. Bu değişiklik, kulübün gelecekteki stratejilerinin daha profesyonel bir yaklaşımla şekilleneceğinin sinyallerini veriyor.

Acun Ilıcalı’nın futbol kulüplerine olan ilgisi giderek artarken, Maribor yatırımı, onun kulüp yönetimindeki deneyim ve birikimini daha da genişletmesine olanak sağlayacak. Yıllardır medyada, televizyon yapımlarında gösterdiği başarılarının ardından, futbol alanındaki projeleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.