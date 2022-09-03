﻿Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi yorumu

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden golcü arayışları son buldu. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe bu transfer için Chelsea'ye 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Belçikalı santrforla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Michy Batshuayi'nin yıllık ücretinin 3 milyon euro olduğu belirtildi.



ACUN ILICALI'DAN YENİ TRANSFERE YORUM GELDİ

İngiltere Championship'te Hull City'nin sahibi olan ve Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, Sarı Lacivertliler'in yeni transferi Micy Batshuayi için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR YILDIZ BENCE''

Acun Ilıcalı mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Michy Batshuayi’nin çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum, ligimize alışmış çok önemli bir yıldız bence. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarılar Michy Batshuayi.''

BATSHUAYI'NİN BEŞİKTAŞ KARNESİ

İngiltere’nin Chelsea takımında forma giyen Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giymişti. Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı ekipte 42 maçta oynadı ve 14 gol attı.