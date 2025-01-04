Hull City’nin Türk bayrağı kararı tepki çekmişti. Acun Ilıcalı nedenini açıkladı

İngiltere Championship'in 26. haftasında Hull City, bu akşam lider Leeds United'ı konuk edecek. MKM Stadyumu'da TSİ 18.00'de başlayacak maç öncesi ev sahibi kulüpten yapılan bir duyuru sosyal medyada tepki topladı.



Hull City'den yapılan açıklamada, 2000 yılında oynanan Galatasaray - Leeds United maçı öncesinde çıkan olaylarda İstanbul'da hayatlarını kaybeden Christopher Loftus ve Kevin Speight'in anısına, taraftarlarından Türk bayrağının statta bulundurulmaması istendi.



ACUN ILICALI'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT



Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tartışma konusu olan bu karar için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:



"Hull City maçlarında taraftarlarımız bize jest olarak ilk günden beri stadyuma bayrağımızla gelmektedir ve bu da bizi gururlandırmaktadır.



Ancak 2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir.



Geçen sene de kulübün sosyal medya hesabından aynı tavsiyede bulunulmasına rağmen aynı duyuruyu bugün çarpıtanların niyetleri bellidir."



HULL CITY'NİN AÇIKLAMASI



Hull City'den dün yapılan açıklamada "Hull City, Christopher Loftus ve Kevin Speight'ın anısına bir kez daha Leeds United'ın yanında yer alacak. Chris ve Kev, 5 Nisan 2000'de kulüplerini desteklerken trajik bir şekilde hayatlarını kaybettiler. Taraftarlarımızdan, 25 yıl önce İstanbul'da yaşanan trajik olaya saygı gereği, MKM Stadyumu'na Türkiye bayrağı veya forması getirmemelerini rica ediyoruz. Sesinizi yükseltin ve takımınıza sahip çıkın, ama lütfen bunu doğru şekilde yapın." ifadeleri kullanılmıştı.