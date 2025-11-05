İngiltere Championship'in 14. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Derby County'e konuk oldu.
Sergej Jakirovic yönetiminde bu sezon adından söz ettiren ve son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Hull City'nin 6 maçlık yenilmezlik serisi Derby County karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak son buldu.
Ev sahibi ekip, Carlton Morris'in 27. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Ndala ile henüz 50. dakikada skoru eşitleyerek başlayan Hull City, son bölüme doğru girilirken 83'te Salvesen'in golüne engel olamadı.
Son 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 15 puan toplayan Hull City Derby County deplasmanında aldığı mağlubiyetle 22 puanda kaldı.