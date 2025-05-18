Hull City'ye kiralanmıştı! Fenerbahçe'de Lincoln Henrique gelişmesi

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Hull City'ye kiralanmıştı! Fenerbahçe'de Lincoln Henrique gelişmesi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezon ortasında Fenerbahçe'den kiraladığı Lincoln Henrique'nin kulüpten ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Championship ekibi Hull City, yeni sezon kadro planlamasına dair açıklama yaptı. Sezonun devre arasında Fenerbahçe'den kiralanan Lincoln Henrique'nin 30 Haziran'da kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri döneceği duyuruldu.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hull City, bu yaz kulüpten ayrılan tüm oyunculara kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi geçtiğimiz sezon Brezilya Ligi ekiplerinden Bragantino'ya kiralamıştı.

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Hull City'ye kiralanmıştı! Fenerbahçe'de Lincoln Henrique gelişmesi
Hull City'ye kiralanmıştı! Fenerbahçe'de Lincoln Henrique gelişmesi