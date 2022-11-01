Acun Ilıcalı yine ter köşe yaptı. Hull City'e Türk hoca beklerken sürpriz tercih yaptı

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, menajerlik görevi için cumartesi günü Liam Rosenior ile MKM Stadyumu'nda görüştü. Pazar günü ikinci bir görüşme yapıldı ve süreç ilerledi.

38 yaşındaki menajer ile Middlesbrough maçından sonra anlaşma sağlanmasının umulduğu ve perşembe günü görevine başlayacağı belirtildi.

Daha önce Brighton ve Derby County'de asistan menajerlik ve geçici teknik direktörlük yapan Liam Rosenior, kariyerinde sadece 9 maçlık İngiltere League One (Üçüncü Lig) tecrübesine sahip. Rosenior, Derby County'nin başında çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

Hull City, 17 haftası geride kalan İngiltere Championship'te 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 24 takım arasında 18. sırada yer alıyor.