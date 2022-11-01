1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Acun Ilıcalı yine ter köşe yaptı. Hull City'e Türk hoca beklerken sürpriz tercih yaptı

Acun Ilıcalı yine ter köşe yaptı. Hull City'e Türk hoca beklerken sürpriz tercih yaptı

Hull City'nin sahibi ve başkanı olan Acun Ilıcalı, Şota Arveladze'den boşalan ve Andy Dawson'ın geçici olarak sürdürdüğü menajerlik görevini bu hafta yeni sahibine teslim edecek.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:47
Takip Et

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, menajerlik görevi için cumartesi günü Liam Rosenior ile MKM Stadyumu'nda bir araya geldi

Acun Ilıcalı yine ter köşe yaptı. Hull City'e Türk hoca beklerken sürpriz tercih yaptı
+
Aa
-

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, menajerlik görevi için cumartesi günü Liam Rosenior ile MKM Stadyumu'nda görüştü. Pazar günü ikinci bir görüşme yapıldı ve süreç ilerledi.
38 yaşındaki menajer ile Middlesbrough maçından sonra anlaşma sağlanmasının umulduğu ve perşembe günü görevine başlayacağı belirtildi.
Daha önce Brighton ve Derby County'de asistan menajerlik ve geçici teknik direktörlük yapan Liam Rosenior, kariyerinde sadece 9 maçlık İngiltere League One (Üçüncü Lig) tecrübesine sahip. Rosenior, Derby County'nin başında çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
Hull City, 17 haftası geride kalan İngiltere Championship'te 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 24 takım arasında 18. sırada yer alıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
1
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
2
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
3
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
4
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
5
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
6
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
7
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi MHP'ye sunuldu
﻿Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi MHP'ye sunuldu
﻿Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi MHP'ye sunuldu
﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
﻿Uzmanı uyardı. Okul çağı çocuklarındaki enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Okul çağı çocuklarındaki enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Okul çağı çocuklarındaki enfeksiyonlara dikkat
﻿Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü
﻿Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü
﻿Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.