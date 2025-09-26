Hulusi Akar, pilavcılara 'dikkat' çektirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Eski Genelkurmay Başkanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın pilavcılara 'dikkat' çektirmesi gündem oldu.

Eski Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı görevini yürüten Hulusi Akar, AKP Grup Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Sarıyer ilçe teşkilatından yetkililerle İstanbul’da yerel esnafları dolaştı.

Ziyaret programı kapsamında Şişli semtindeki popüler mekan Baruthane Pilavcısı’nı da uğradı.

Dükkana vardığında, sahibi tarafından klasik bir "Dikkat!" emriyle selamlandı. Çalışanlar, adeta askeri bir içtima havasında düzgün bir kuyruk oluşturup hazırlandı.

Akar’ın "Arkadaşlar, haliniz nasıl?" diye sorması üzerine, hepsi birden gür bir sesle "Sağ ol!" diye cevap verdi.Olay, pilavcının sosyal medya hesabında şu sözlerle duyuruldu:

"Eski Genelkurmay Başkanımız Sayın Hulusi Akar, Baruthane Pilavcısı’nda içtima gerçekleştirdi!"

