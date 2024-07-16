Hulusi Akar'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması: 'Savaş bir bakıma başladı'

Eski Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. 2016 yılında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Akar, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Akar'ın en dikkat çeken ifadeleri, Hakan Fidan ile ilgili söyledikleriydi. 15 Temmuz 2026 gecesi yaşananları anlatan Akar, "O gece büyük bir şok yaşadım. Hakan Fidan'ın alınacağını öğrendik. Uçuşların müsaade edilmemesi emri verdim" dedi.

3. DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI

Akar, 3. Dünya Savaşı'nın bir bakıma başladığını belirterek, savaşın üç aşamadan oluştuğunu ifade etti. Şu anda dünyada yaşananların savaşın hazırlık aşamasını oluşturduğunu vurgulayan Akar, "Bu hazırlıkların yeterli olduklarını gördüklerinde savaş başlar" dedi.