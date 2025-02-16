Hulusi Akar'dan kritik tedarik zincirine uyarı: Savunma sektörü lider olmalı

Akar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda "Savunma sektöründe kritik tedarik zinciri kesintilerini nasıl azaltabiliriz?" başlıklı oturumda konuştu.

Savunma sektöründeki tedarik zincirlerinin günümüzde her zamankinden daha savunmasız olduğunu vurgulayan Akar, "Jeopolitik gerilimler, tarifeler ve siber saldırılar gibi faktörler tedarik zincirlerini tehdit ediyor. Son dönemde ABD ile diğer ülkeler arasındaki gerginlikler, bu zincirlerde aksamalara yol açabilir. Savunma sektörü, ulusal güvenliği bu yaşam hatlarını güvence altına alarak sağlamalı." dedi.

Akar, tedarik zinciri güvenliğinin sağlanabilmesi için risklerin doğru değerlendirilmesi, tehditlerin erken tespiti için istihbarat toplanmasının önemini belirtti. Ayrıca, savunma sanayisinde yerel üretime yatırım yapmanın ve ittifakları güçlendirmenin gerekliliğine dikkat çekti.

"Bu bilinçle, gelecekteki kesintilerden etkilenmemek için hazırlıklı olun, uyum sağlayın ve işbirliği yapın." diyen Akar, Filistin-İsrail ve Rusya-Ukrayna savaşlarının tedarik zincirlerine yönelik riskler oluşturduğunu vurguladı.

Akar, savunma sektöründe teknoloji devrimini de hatırlatarak, NATO'nun Savunma İnovasyon Hızlandırıcı (DİANA) programını başlattığını ve Baykar’ın Türkiye'deki insansız hava araçlarının savaş stratejilerini nasıl dönüştürdüğüne değindi.