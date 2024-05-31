Hulusi Akar'ın mikrofonu açık kaldı lan'lı konuşmaları duyuldu

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplanıldı.

Teklifin ikinci maddesindeki, "Görevden ayrılan Bakanlık personelinin de Bakanlığın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda, görevde oldukları süre içerisinde, rütbeleri dışında bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak beyanat verenlere, açıklama yapanlara, yazı yazanlara altı aydan üç seneye kadar hapis cezası verilmesini" öngören düzenleme oy birliğiyle metinden çıkarıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu ilk toplantısını AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın konuştuğu sırada ilginç anlar yaşandı.

Mikrofonunun açık olduğunu unutan AKP’li Akar’ın yanındaki AKP Bursa Milletvekili Refik Özen ile yaptığı konuşma gündem oldu.

Yanındaki isme “Burada konuşan nerden lan?” diye soran Akar’ın CHP’li Murat Bakan’ı tanımaması ve ısrarlar kim olduğunu sorması dikkat çekti.

"BİLGİ GELDİ"

Akar ve yanındaki arkadaşının kameralara yansıyan konuşmasındaki diyalog ise şu şekilde:

“Hulusi Akar: Nerde Lan? Burada konuşan nerden

Refik Özen : Bu bizim komisyon üyesi değil dışarıdan.

Hulusi Akar: Öyle mi? Buraya oturabiliyor mu peki?

Refik Özen: Söz alabiliyorlar.

Hulusi Akar: Neydi bunun soyadı? Soyadı neydi?

Refik Özen: Bakan, Bakan

Hulusi Akar: Adamın adı neydi?

Refik Özen: Murat Bakan"

Daha sonra konuşma süresi bitmek üzere olan Bakan’a “Sayın Bakan toparlayalım” diyerek hatırlatma yapan Akar, Özen'e, “Bunu şimdi oylamaya mi sunacağız?” diye sordu.

Özen ise “oylayıp reddeceğiz” diye yanıt verdi.

Konuşmanın devamında ise şunlar söylendi:

Hulusi Akar: Niçin!

Refik Özen: Bilgi geldi…