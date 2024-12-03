Hulusi Akar'ın Saray'dan ne talep ettiği ortaya çıktı! Ankara kulislerinde konuşulan iddia

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin ederek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atan teğmenlere açılan idari soruşturma gündemdeki yerini korurken, T24 yazarı Tolga Şardan çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Şardan, önceki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir süre önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bire bir görüştüğünü ve Akar'ın içinde bulunduğu siyasi pozisyonundan memnun olmadığını dile getirdiğini aktardı.

"Net biçimde söylemese de Akar’ın yeniden Milli Savunma Bakanı olmak istediğini Erdoğan’a “hissettirdiği” iddiaları kulislerde konuşuluyor, hissettirdiğini söylemek daha doğru olacak kanımca" diye aktaran Şardan, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tabloya bakıldığında; Akar ile mevcut Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında görüş ayrılığı ya da çalışma yöntemi farklılığı bulunduğunu dile getirmek yanlış olmayacak.

KHO’daki teğmenler kriziyle ilgili olarak Güler’in yakın çevresine rahatsızlıklarını anlattığı da söyleniyor. Buna paralel olarak Akar ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun, Erdoğan ve ekibine teğmenler süreciyle ilgili negatif bilgilendirme yaptığı iddiası kulislere düştü

O günden bugüne bu bilgiye dönük aksi bir açıklama gelmedi. Bu çerçevede, özellikle KHO’daki teğmenler sürecinde askeri yönetim ile üniversitenin sivil yönetimi arasında az önce okuduklarınız çerçevesinde “soğukluk” yaşandığını vurgulayayım."