Hulusi Belgü Fenerbahçeli voleybolcuları azarladı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi play-off'unda Galatasaray'ı elerken maçın ardından ilginç bir olay yaşandı.

VOLEYBOLCULARA SİNİRLENDİ

Sarı lacivertli takımın voleybol şube yöneticisi Hulusi Belgü Fenerbahçeli oyuncuları sahanın ortasına topladı. Kaptan Eda Erdem ile konuşan Belgü sonrasında oyuncularla sinirli ve tepkili bir şekilde konuştu. Bu tepki cep telefonunu kamerasıyla görüntülendi.

"KIZLARIN DEMORALİZE OLMASININ SEBEBİ"

Eski milli voleybolcu Gülden Kuzubaşıoğlu Hulusi Belgü’nün Fenerbahçe takımına yaptığı konuşma hakkında "Ben izlediğim zaman çok üzüldüm. Çünkü takım olmak aslında aile olmak demek. Aile olduğun zaman da içeride tartışmalar, sıkıntılar yaşanmaz mı yaşanır ama aile içinde kalır. O maç bittikten sonra rakibin ve seyircinin önünde,bu kadar elit, milli takım forması giymiş, bu seviyeye gelmiş sporcuların bu konuşmaya maruz kalması herkesin bunu görmesi hem kendine güvenini götürür hem takım olma algısını götürür. Çok kötü ve çirkin bir görüntü. Bence kızların demoralize olmasının sebeplerinden biri de bu." ifadelerini kullandı.