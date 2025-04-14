Hulusi Belgü "Şampiyon olmak istiyoruz"

Kaynak: AA
Hulusi Belgü "Şampiyon olmak istiyoruz"

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sarı-lacivertli kadın voleybol takımının Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon olmasını istediklerini söyledi.

Hulusi Belgü, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü ve son maçında Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek finale yükseldikleri derbi maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Belgü, 2-1 aldıkları seriyle ilgili, "Her Galatasaray maçını kazanmak bize büyük bir mutluluk veriyor. Güzel bir maç oldu. Rakibimiz de çok iyi hazırlanmıştı. Gayet iyi mücadele ettiler. Çok iyi bir takımımız var. Bu sezon ne yazık ki bazı iniş-çıkışlar yaşadık. Bunları en aza indirerek daha iyi bir takım olma yolunda ilerleyeceğiz." diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Finalde VakıfBank ile yapacakları şampiyonluk serisini değerlendiren Belgü, "Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. VakıfBank, bizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde elemişti. Çok ciddi ve iyi bir takım. İyi bir hocaları var. Elimizden geleni yapacağız. Takımımıza güveniyoruz. Onlar da iyi bir sonuç alarak kupayı Fenerbahçe'ye getirecekler." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
İlki 1963’te gerçekleşmişti. Tamamı kadın mürettebatlı tarihi uzay yolculuğu
İlki 1963’te gerçekleşmişti. Tamamı kadın mürettebatlı tarihi uzay yolculuğu
Murat Aşık "Ali Şaşal kötü kaleci"
Murat Aşık "Ali Şaşal kötü kaleci"
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli gözaltında!
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli gözaltında!
Ünlü oyuncu 'korkunç bir hastalık' süreci geçiriyor!
Ünlü oyuncu 'korkunç bir hastalık' süreci geçiriyor!
Anadolu Efes'ten 19. galibiyet
Anadolu Efes'ten 19. galibiyet