Hulusi Belgü'den Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Fenerbahçe, Voleybol şubesine 2 yeni salon kazandırmak için harekete geçti. Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile camiaya müjdeyi verdi.

Fenerbahçe'de voleybol şubesi için yatırımlar sürüyor. Sarı-lacivertliler, kulübe 2 yeni salon yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Voleybol Şubemize 2 tane yeni salon kazandırıyoruz. Tüm mimari çalışmalar ve izinler alındı. Yüklenici firmaya yer teslimi tamamlandı. Yeni antrenman salonları ve sosyal donatıları 12 ay sonra şubemizin hizmetinde olacak." ifadelerine yer verdi.

