Hülya Avşar’dan evlilik itirafı

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile birlikte Tarabya Kıyı Balık’ta bir araya geldi.

Restorandan ilk olarak Zehra Çilingiroğlu ve Helin Avşar ayrıldı. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile birlikte çıkan Avşar, “Klasik bir aile yemeği oldu. Kaya bugün bizi yine çok güldürdü” dedi.

"EVLENECEK OLMASINA KENDİMİ ALIŞTIRDIM AMA…”

Geçtiğimiz günlerde kızı Zehra’nın çocukluk arkadaşının nikahına giden ve orada çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Avşar, o gece ile ilgili konuştu:

"Çok güzel geçti. İlk defa bizim arkadaşlardan birinin çocuğu evleniyor. Zehra’dan yaşça büyük ama 'eyvah!' dedim. Çok zor bir durummuş kız evlendirmek. Ne yapacağız? Ben kendimi Zehra'nın evlenecek olmasına alıştırdım ama yüz yüze gelince biraz ağır geldi."



