Hülya Avşar hastalığı hakkında ilk kez konuştu

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Hülya Avşar, hastalığının çok ağır geçtiğini belirterek sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hülya Avşar hastalığı hakkında ilk kez konuştu

Koronavirüsü atlatan Hülya Avşar, karantina sürecinin bitmesiyle kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile bir araya geldi.

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tarabya'da restoran çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avşar, karantina sürecini anlattı.

"HALA ÖKSÜRÜĞÜM DEVAM EDİYOR"

Avşar, "Çok zor bir hafta geçirdim. Hâlâ öksürüğüm devam ediyor. Kas ağrılarım da olmadı ama yoğun bir öksürük ve burun akıntısı oldu. Çok ağır geçti. Herkes çok dikkat etsin. Hastalık geçti zannederek bir kaç defa spor yaptım. Tekrar nüksetti. Daha doğrusu benim 15 gün sürmesinin sebebi dayanamayıp spor yapmam. Spor yapıyor olmanın avantajını da çok yaşadım. Spor yapmayan birçok arkadaşım çok ateşli ve ağır geçirdi. Bu yüzden spor çok önemli" dedi.

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"YILBAŞINDA SAHNEDE OLACAĞIM"

Hastalık sebebiyle ertelenen sahne programlarını ileri bir tarihe aldıklarını söyleyen Hülya Avşar, "Yılbaşında da sahnede olacağım. Hatta yılbaşından önce de sahnem var" ifadelerini kullandı.

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"HAMİLEYMİŞİM VE GÖZLERİM KAHVERNEGİYMİŞ"

Gazetecilerin, "15 günlük karantina sürecinde kendinizde keşfettiğiniz bir özelliğiniz oldu mu?" sorusuna Hülya Avşar, "Evet, hamileymişim. Ve gözlerim kahverengiymiş" diyerek espri yaptı.

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