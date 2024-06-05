Hülya Avşar o sözleriyle Berfu Yenenler’i dövmekten beter etti

Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Berfu Yenenler’a demediğini bırakmadı.

2019’da evlendiği Eser Yenenler ile ilgili sorulara yanıt veren Berfu Yenenler, “Ünlü olmak hiç aklımda yoktu” deyince olanlar oldu.

Açık sözlülüğüyle bilinen Avşar, "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" diyerek adeta dalga geçince Berfu Yenenler ne diyeceğini bilemedi.

Lafı değiştirmeye çalışan 29 yaşındaki Yenenler, “Güzellik yarışması ünlü yapmaz” deyince Hülya Avşar, “Nasıl ünlü yapmaz” diyerek kendini gösterdi.

Eşiyle kavga ettiklerini de açık açık söyleyen Yenenler'in bazı gösterilerine sahneye kavgalı çıktıklarını açıklamıştı.