Hülya Avşar o sözleriyle Berfu Yenenler’i dövmekten beter etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hülya Avşar o sözleriyle Berfu Yenenler’i dövmekten beter etti

Hülya Avşar'ın programına konuk olan Berfu Yenenler'i hem davet etti hem de söyledikleriyle yerin dibine soktu.

Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Berfu Yenenler’a demediğini bırakmadı.

ekran-goruntusu-2024-06-05-134205.png

2019’da evlendiği Eser Yenenler ile ilgili sorulara yanıt veren Berfu Yenenler, “Ünlü olmak hiç aklımda yoktu” deyince olanlar oldu.

ekran-goruntusu-2024-06-05-134243.png

Açık sözlülüğüyle bilinen Avşar, "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" diyerek adeta dalga geçince Berfu Yenenler ne diyeceğini bilemedi.

ekran-goruntusu-2024-06-05-134336.png

Lafı değiştirmeye çalışan 29 yaşındaki Yenenler, “Güzellik yarışması ünlü yapmaz” deyince Hülya Avşar, “Nasıl ünlü yapmaz” diyerek kendini gösterdi.

ekran-goruntusu-2024-06-05-134047.png

Eşiyle kavga ettiklerini de açık açık söyleyen Yenenler'in bazı gösterilerine sahneye kavgalı çıktıklarını açıklamıştı.

Son Haberler
Seda Sayan ve Dilber’in yazışması İnstagram’ı salladı. Dilber’in iddialı pozuna yorum yağdı Magazin
Seda Sayan ve Dilber’in yazışması İnstagram’ı salladı. Dilber’in iddialı pozuna yorum yağdı
Avrupa Mahkemesi’nden Big Mac kararı Ekonomi
Avrupa Mahkemesi’nden Big Mac kararı
Aksaray’da eşiyle tartıştı evi ateşe verdi Gündem
Aksaray’da eşiyle tartıştı evi ateşe verdi
Saray'dan AYM açıklaması: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri aynen devam ediyor Gündem
Saray'dan AYM açıklaması: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri aynen devam ediyor
Dünyanın en pahalı yemekleri. Fiyatları cep yakıyor Yaşam
Dünyanın en pahalı yemekleri. Fiyatları cep yakıyor
Başından vurulmuş halde bulunmuştu. İntihara kalkışmış Gündem
Başından vurulmuş halde bulunmuştu. İntihara kalkışmış
Muğla'daki orman yangınının nedeni yine şaşırtmadı Gündem
Muğla'daki orman yangınının nedeni yine şaşırtmadı