Hülya Avşar set işçilerine sıcakta şemsiye tutturdu. Tepkiler çığ gibi geliyor

Ünlü oyuncu Hülya Avşar’ın merakla beklenen “Aşkın Dünkü Çocukları” filminin çekimlerine başladı.

Trajikomik bir aşk ve arkadaşlık hikayesini konu alan film, Karadeniz’in eşsiz şehirlerinden Ünye’de çekildi.

Filmde başrolleri Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür paylaştı.

Çekim süreci, 4 hafta sürecek yoğun bir tempoyla ilerliyor ve setten ilk fotoğraflar Hülya Avşar tarafından paylaşıldı.

Filmin çekimlerinden ziyade Hülya Avşar ve Uğur Yücel’in set işçilerine sıcakta şemsiye tutturması gündem oldu.

Çekimleri başlayan 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin başrol oyuncuları Hülya Avşar ve Uğur Yücel’in set işçilerine sıcakta şemsiye tutturması eleştirilere neden oldu.

Bu olaya tepkiler çığ gibi yükseldi.

Gazeteci Sema Denker Kılıç, Hülya Avşar ve Uğur Yücel'in film seti çalışanlarına plaj şemsiyesi tutturmasına tepki gösterdi. Kılıç, “İşte bir sette, set işçisi olmak.” Dedi.

Birçok sosyal medya kullancısı olayı eleştirdi.

Sosya medya kullancılarının tepkilerinde, "Kibire bakın…", "İnsan bakarken utanıyor..." , "Kim olursa olsun hangi mevki ve makamda olursa olsun önemli değil ,önemli olan insan olabilmekte" , "Kendileri lüks içinde yaşarlar ama halka gerekirse simit yemelerini söylerler o halk şimdi simit bile alamıyor" , "Ben insan olarak doğana değil insan kalana saygı duyarım" sözleri dikkat çekti.

“GEREKİRSE SİMİT YİYECEĞİZ BU GÜNLERİ ATLATACAĞIZ”

Hülya Avşar, 2021 yılında ülkemizdeki ekonomik durumları değerlendirirken “Gerekirse simit yiyeceğiz bu günleri atlatacağız” açıklamasıyla tepki çekmişti.