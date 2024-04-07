Hülya Avşar’dan evlilikte 5 yıl önerisi. 'Kira kontratı gibi'

Kaynak: Haber Merkezi
Hülya Avşar’dan evlilikte 5 yıl önerisi. 'Kira kontratı gibi'
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’ın evlilik hakkında yaptığı açıklama gündem oldu. Evliliğe değişik bir bakış açısı getiren Avşar, evliliklerin kira kontratı gibi olması gerektiğini söyledi.

Hülya Avşar sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar kadar yaptığı açıklamalarla da olay oluyor. Ünlü Psikiyatr Arif Verimli’yi Bir Hülya Avşar Sohbeti adlı programına konuk alan 60 yaşındaki şarkıcı bu defa da evlilik hakkındaki düşünceleri ile gündem oldu.

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“HEYECANLANDIRMAZ MI İNSANI?”

“Evlilikler, 5 senelik kontratlarla olsa.” diyen Hülya Avşar, “İnsanlar en azından birbirlerini heyecanla, beş yılın ardından acaba benimle evliliğini sürdürür mü? diye düşünse. Kira kontratı gibi olmaz mıydı o? O heyecanlandırmaz mı insanı?” ifadelerini kullandı.

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ARİF VERİMLİ NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Arif Verimli, Hülya Avşar’a ne diyeceğini bilemezken, programa gelen yorumlarda bazıları Avşar’a katılırken bazıları ise bu öneriyi beğenmedi.

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