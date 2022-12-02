Hülya Avşar’ın saati dudak uçuklattı. Ekonomik kriz karşısında vatandaşa ''Gerekirse simit yenilecek'' demişti

58 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yine gündem oldu. Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Avşar, koluna taktığı saat ile gündeme geldi.

Avşar'ın Rolex marka altın kaplama olduğu öğrenilen saatinin fiyatı dudak uçuklattı.

Ünlü sanatçının verdiği pozdaki saatin 56 bin euro (1 milyon 90 bin TL) olduğu öğrenildi.

