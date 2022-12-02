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  • Hülya Avşar’ın saati dudak uçuklattı. Ekonomik kriz karşısında vatandaşa ''Gerekirse simit yenilecek'' demişti

Hülya Avşar’ın saati dudak uçuklattı. Ekonomik kriz karşısında vatandaşa ''Gerekirse simit yenilecek'' demişti

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya sayfasından spor tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Avşar’ın paylaştığı fotoğrafta ünlü ismin kolundaki milyonluk saat gözlerden kaçmadı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 16:11
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Hülya Avşar’ın kolundaki milyonluk saat servet değerinde

Hülya Avşar’ın saati dudak uçuklattı. Ekonomik kriz karşısında vatandaşa ''Gerekirse simit yenilecek'' demişti
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58 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yine gündem oldu. Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Avşar, koluna taktığı saat ile gündeme geldi. 

Avşar'ın Rolex marka altın kaplama olduğu öğrenilen saatinin fiyatı dudak uçuklattı.

Ünlü sanatçının verdiği pozdaki saatin 56 bin euro (1 milyon 90 bin TL) olduğu öğrenildi.
 

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4.Murat
2.12.2022 17:23
Alır tabi ki.bu kadın kaç yıldır ekmek parası kazancam diye sinema film çevirdi.sarki söyledi.zengin kocası vardı.alsin helal olsun.  
 
1950
2.12.2022 17:06
Bakin Hülya Hanım simit yiyerek yaptığı tasarruf ile almış, sizde yapın !!!!!  
 
Ateş oğlu 02.12.2022
2.12.2022 17:03
Allahınız varsa şu kadının peşini bırakın kendini kıymetli bir şey sanıyor esasında utan mazin teki sana simit ye der acaba kendisi acaba birde utanmadan hamileyim diyor  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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