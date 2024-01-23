Hülya Yiğitalp’in uzay mühendisi oğlu hayatını kaybetti. Kahreden haber

Kaynak: Haber Merkezi
Hülya Yiğitalp’in uzay mühendisi oğlu hayatını kaybetti. Kahreden haber
Sanatçı Hülya Yiğitalp’in genç oğlu Yiğit Tokbey ABD’deki feci kazada yaşamını tiridi.

Hülya Yiğitalp’in 31 yaşındaki oğlu fırlatma mühendisi Yiğit Tokbey ABD’de talihsiz bir kaza yaşadı. Elde edilen bilgilere California Santa Barbara’da meydana gelen zincirleme kazada Tokbey motoruyla kazaya karıştı.

Yiğit Tokbey’in Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketinin kıdemli fırlatma mühendisi olarak görev yaptığı da öğrenildi.

Günümüzün en ünlü sanatçısı, mankeni Hülya Yiğitalp bu kaza haberiyle adeta yıkıldı. Sanatçı Hülya Yiğitalp ile işinsanı Rıfat Tokbey’in en büyük çocukları olduğu bildirildi.

Tokbey’in cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği ifade edildi Yiğiy Tokbey’in babasının memleketi Adana’da toprağa verileceği belirtildi.

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HÜLYA YİĞİTALP KİMDİR?

1977 Ankara doğumlu olan Hülya Yiğitalp ilk olarak dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve eşi Emel Korutürk girişimleri ile Türkiye-Finlandiya dostluk ziyaretleri nedeniyle Türkiye’yi tanıtım amacıyla düzenlenen bir defilede Milli Manken olarak yer aldı.

Birçok defilede yer alan Yiğitalp 35 yaşında mesleği bıraktı çünkü aşık oldu. Hülya Yiğitalp iş insanı Rıfat Tokbey ile evlenerek Adana’ya yerleşti.

Çifitn bu evlilikten Yiğit, Fırat ve Asya adlı üç çocuğu oldu.

Ünlü sanatçı, oyuncu Hülya Yiğitalp şimdi İstanbul’da yaşıyor. Sanatçı Yiğitalp’in çocuklarının ABD’de eğitim gördüğü de biliniyor.

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